Speciale energia: Russia, “Mediaziona”, morto il figlio dell'Ad di Rosneft Igor Sechin, aveva 35 anni

- Sarebbe deceduto all'età di 35 anni Ivan Sechin, figlio di Igor, l’amministratore delegato dell’azienda energetica russa Rosneft. A riferirlo Leonid Nevzlin, un ex dirigente della compagnia Yukos – società appartenuta al dissidente Igor Khodorkovsky e poi liquidata – secondo cui il nome di Ivan Sechin sarebbe stato trascritto nel registro dei casi di eredità. La morte di Ivan Sechin, secondo il registro, sarebbe avvenuta il 5 febbraio ma non è stata resa pubblica. Il portale indipendente “Mediaziona” riferisce di aver effettuato dei controlli sul registro e ha confermato che l’annotazione sarebbe intestata proprio a Ivan Igorevich Sechin, nato nel 1989, e residente in un complesso di palazzi dove vivrebbero diverse personalità vicine al presidente russo, Vladimir Putin. La morte di Ivan Sechin è stata riportata anche dal canale Telegram “VChK-OGPU” che cita una fonte anonima secondo cui la causa ufficiale del decesso sarebbe dovuta a "un coagulo di sangue". Da marzo del 2014 Ivan Sechin lavorava per Rosneft, la società guidata dal padre. Nel gennaio del 2015, il presidente Putin ha conferito a Sechin la medaglia dell'Ordine al merito per la Patria per i “molti anni di lavoro coscienzioso” e “per il suo grande contributo allo sviluppo del complesso dei combustibili e dell’energia”. A quel tempo Ivan Sechin aveva 25 anni e ricopriva la carica di primo vicedirettore del Dipartimento dei progetti offshore congiunti. (Res)