Speciale energia: ministro Algeria invita Venezuela a Forum Paesi esportatori di gas

- Algeria e Venezuela rafforzano le relazioni bilaterali, in particolare nel campo energetico, con la visita di lavoro del ministro algerino dell'Energia e delle miniere, Mohamed Arkab, in qualità di inviato speciale del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune. Durante la sua permanenza dal 19 al 20 febbraio, il ministro è stato ricevuto dal presidente venezuelano, Nicolas Maduro Moros, al quale ha consegnato una lettera ufficiale del presidente Tebboune, portando i “saluti fraterni” del capo dello Stato. Inoltre, Arkab ha illustrato i preparativi per il settimo vertice dei capi di Stato e di governo del Forum dei Paesi esportatori di gas (Gecf), che si terrà in Algeria il 2 marzo 2024, esprimendo il desiderio di vedere una partecipazione attiva del Venezuela e sottolineando l'importanza della solidarietà tra i membri del Gecf per lo sviluppo delle risorse e dell'industria del gas. (Ala)