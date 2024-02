Speciale energia: Saudi Aramco prevede emissione obbligazioni a lungo termine nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Saudi Aramco prevede di emettere obbligazioni a lungo termine fino a 50 anni. Lo ha detto Ziad al Murshed, direttore esecutivo dello sviluppo di nuovi business presso Saudi Aramco, durante una sessione del panel al terzo Saudi Capital Market Forum. "Diamo sempre priorità al lungo termine rispetto al breve termine. Non voglio dirvi esattamente quando accadrà, ma non è molto lontano. Probabilmente nel 2024", ha detto Al Murshed. Alla domanda sulle prospettive dei dividendi, il direttore ha osservato che la società mira alla sostenibilità e alla progressione, dimostrato da un aumento del 4 per cento dei dividendi lo scorso anno, registrando 78 miliardi di dollari rispetto ai 75 miliardi di dollari del 2022. "Decideremo il dividendo di base di quest'anno dopo le discussioni del consiglio. La nostra consegna coerente, anche durante la pandemia, offre conforto agli investitori. L'anno scorso abbiamo aumentato i dividendi a 78 miliardi di dollari", ha affermato Al Murshed. (Res)