Speciale energia: Russia, ministro Energia, aiutiamo aziende petrolifere a commerciare con India e Turchia

- Le autorità russe stanno aiutando le compagnie petrolifere e del gas nazionali a risolvere i problemi con i pagamenti negli scambi commerciali con India e Turchia. Lo ha detto ad una conferenza stampa il ministro dell'Energia russo, Nikolaj Shulginov. "È la parte commerciale che non è facile. Pertanto (...) stiamo lavorando su questo per trovare soluzioni al problema", ha risposto Shulginov a una domanda in merito. (Rum)