Ponte Stretto: Siracusano (FI), attrattore di investimenti per altre infrastrutture

- Il ponte sullo Stretto "si deve fare anche perché è un grande attrattore di ulteriori investimenti per le infrastrutture". Lo ha detto Matilde Siracusano, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo alla trasmissione "L'aria che tira", su La7. "Parlavamo della strada Jonica 106, in Calabria: bene, il governo ha stanziato ben 3,5 miliardi di euro per completare alcuni lotti di questa statale che sarà ancora più strategica per il sud proprio in ragione della realizzazione del ponte. Vi assicuro che la strada statale 106 è una priorità tanto per il governo nazionale quanto per quello regionale", ha aggiunto. (segue) (Rin)