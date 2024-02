Roma: dalle Ater al Giubileo, nel pomeriggio incontro Rocca-Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, incontrerà questo pomeriggio il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per fare il punto sui programmi e i lavori che riguardano la Capitale. "Ci incontriamo spesso per fare il punto su diverse questioni che sono in piedi. Dalla riforma delle Ater al Giubileo", ha detto il presidente Rocca, a margine del convegno “Roma regeneration forum”, che si sta tenendo all'Auditorium della Tecnica Confindustria, a Roma. (Rer)