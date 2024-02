Spagna: Feijoo, i galiziani hanno punito divisione Sanchez e premiato l'unione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I galiziani sono stati i primi spagnoli a votare, dopo le elezioni generali del 23 luglio, e "hanno punito la divisione e premiato l'unione" oltre a "punire la menzogna e valorizzare la verità". Lo ha detto il leader del Partito popolare (Pp), Alberto Nunez Feijoo, commentando la netta vittoria della sua formazione domenica scorsa in Galizia dove ha ottenuto la maggioranza assoluta. Secondo il capo dell'opposizione, se l'alternativa al governo di Pedro Sanchez si concentra nel Pp ed in una candidatura ampia in cui la "stragrande maggioranza" dei cittadini si ritrova, si sarà in grado di "fermare l'indipendentismo e qualsiasi populismo". "Se gli spagnoli si uniscono intorno a un progetto per il nostro Paese, quello di Sanchez e dei suoi partner è finito", ha ribadito Feijoo. Il presidente del Pp ha aggiunto che la coalizione di governo formata dai socialisti e da Sumar "ha perso la maggioranza sociale", mentre i popolari rappresentano "l'unica alternativa" alla mancanza di un esecutivo adeguato.(Spm)