Pakistan: Bhutto-Zardari, “stallo pericoloso” senza un compromesso

- Il Pakistan rischia uno “stallo pericoloso” senza un compromesso che porti alla formazione di un governo. Lo ha dichiarato oggi il presidente del Partito popolare pachistano (Ppp), Bilawal Bhutto-Zardari. “L’unico modo per uscire da questa situazione è attraverso il dialogo e il compromesso” e più presto si arriverà a una soluzione “meglio sarà per la stabilità e per il prossimo governo”, ha affermato il leader politico parlando con la stampa. “Se qualcuno è disposto a cambiare posizione, allora può esserci un progresso. Se non sono pronti a cambiarla, vedo un pericoloso stallo”, ha avvertito. Il Ppp è impegnato in trattative con la Lega musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N) dell’ex primo ministro Nawaz Sharif, che non hanno ancora portato a un accordo (oggi è in programma il sesto incontro dei comitati di coordinamento). (segue) (Inn)