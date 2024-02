Pakistan: Bhutto-Zardari, “stallo pericoloso” senza un compromesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ppp è disponibile a votare il candidato della Lega musulmana alla carica di primo ministro, Shehbaz Sharif, fratello di Nawaz, che è già stato premier dall’aprile del 2022 all’agosto del 2023 e di cui Bhutto Zardari è stato ministro degli Esteri. Il Ppp, tuttavia, non vuole entrare nel governo. In compenso aspira a posizioni costituzionali chiave, a cominciare dalla presidenza della Repubblica, dove auspica il ritorno del suo copresidente (e padre di Bilawal), Asif Ali Zardari. La Lega musulmana, pur non ottenendo la maggioranza, è risultato il primo partito, dietro agli indipendenti, per la maggior parte espressione del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) dell’ex primo ministro Imarn Khan. Quest’ultimo, che ha governato dall’agosto del 2018 all’aprile del 2022, è in carcere da agosto, con tre condanne e altri procedimenti a carico, che il leader contesta come una persecuzione giudiziaria con motivazioni politiche. Il suo partito, privato dalla Commissione elettorale del simbolo della mazza da cricket, sport di cui Khan è stato un campione, ha condotto una campagna semiclandestina e presentato i suoi candidati come indipendenti. (segue) (Inn)