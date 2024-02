Pakistan: Bhutto-Zardari, “stallo pericoloso” senza un compromesso (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’Assemblea nazionale, sono stati assegnati in totale 265 seggi, di cui 101 a candidati indipendenti, 92 dei quali riconducibili al Pti; 75 alla Lega musulmana; 54 al Partito popolare (tecnicamente una sua “estensione elettorale”); 17 al Movimento Muttahida Qaumi (Mqm) e i rimanenti a forze politiche minori. In un collegio, NA-8 (Bajaur), il voto non si è tenuto, perché rinviato in seguito alla morte di un candidato (Rehan Zaib Khan, assassinato il 31 gennaio). L’Assemblea, dopo la recente revisione dei collegi, si compone di 336 membri, con 266 seggi assegnati con sistema maggioritario uninominale e i rimanenti – 60 riservati alle donne e dieci ai non musulmani – su base proporzionale. (segue) (Inn)