Tunisia: riserve valutarie scese di 14 giorni di importazioni dopo pagamento obbligazioni (2)

- È opportuno ricordare che i mesi di febbraio ed ottobre sono i più impegnativi per lo Stato tunisino, chiamato a versare rispettivamente il 20 e 25 per cento dell'ammortamento totale del debito pubblico, pari a circa 4 miliardi e mezzo di euro, nel corso di quest'anno. La prossima stangata è rappresentata dalla rata di un prestito garantito dall'Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale (Jica) contratto nel 2014, per circa 350 milioni di euro, equivalenti agli introiti di cinque giorni di importazioni. (Tut)