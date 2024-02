Ortofrutta: Confcommercio Milano, Sabato 24 in oltre 50 negozi una mela in omaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 50 punti vendita del Dettaglio Ortofrutticolo specializzato, di Milano e area Metropolitana, prendono parte, sabato 24 febbraio, alla Giornata del Dettagliante Ortofrutticolo. Evento organizzato dall'Associazione Provinciale Dettaglianti Ortofrutticoli Confcommercio Milano, in partnership con Melinda, azienda leader del settore, nella coltivazione e distribuzione di mele. Il 24 febbraio 2024, sarà una manifestazione nata dalla volontà dell'Associazione che raggruppa gli Specialisti del Dettaglio Ortofrutticolo, in seno a Confcommercio Milano, di valorizzare un settore, che è punto di riferimento, nell'ambito della piramide alimentare. Un progetto importante, condiviso ed immediatamente colto, da parte di Melinda, con un obiettivo comune: promuovere e valorizzare la funzione del negozio al dettaglio, non solo come presidio del territorio, ma anche come massima espressione di qualità, di conoscenza e cura del prodotto e del cliente, di cortesia ma, soprattutto, di valorizzazione del rapporto umano, con il consumatore. (segue) (Com)