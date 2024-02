Ortofrutta: Confcommercio Milano, Sabato 24 in oltre 50 negozi una mela in omaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Tutti noi operatori del fresco, nell'ambito del dettaglio ortofrutticolo – riferisce il Presidente dell'Associazione Provinciale Dettaglianti Ortofrutticoli di Confcommercio Milano, Gianfranco Gentile – rappresentiamo un punto di riferimento. Lo siamo stati durante il periodo della pandemia, e vogliamo esserlo oggi e anche domani. Per noi il cliente non è 'un consumatore', ma "Il Consumatore". Ne conosciamo gusti e abitudini. È per questo lo possiamo consigliare al meglio. Facciamo questo, con attenzione a qualità e salubrità, di ciò che vendiamo, perché siamo noi i primi consumatori. Una persona da ascoltare e consigliare. Mangiare bene non è un 'capriccio', ma una necessità, per il benessere di tutti noi. Questo principio, da sempre condiviso da Melinda, è ciò che ci permette, quotidianamente, di offrire al consumatore un prodotto di qualità. I consumatori, quindi, che nella giornata del 24 febbraio verranno a trovarci nei nostri negozi di qualità, avranno in omaggio una mela da degustare".