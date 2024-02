Ortofrutta: Confcommercio Milano, Sabato 24 in oltre 50 negozi una mela in omaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I negozi di ortofrutta al dettaglio rappresentano una realtà che da sempre Melinda ha voluto sostenere quale anello fondamentale della catena distributiva di frutta e verdura di qualità. Quale marca leader del settore non potevamo di certo esimerci dal promuovere e contribuire alla realizzazione di una attività che valorizza questa categoria durante la giornata dedicata proprio ai dettaglianti ortofrutticoli – dichiara Andrea Fedrizzi, Direttore Marketing del Consorzio Melinda. "Un grazie e congratulazioni agli amici dell'Associazione Provinciale Dettaglianti Ortofrutticoli di Confcommercio Milano per aver organizzato un evento che credo possa aiutare a valorizzare le botteghe ortofrutticole quali rappresentanti non solo della qualità dei prodotti ma anche del rapporto personale col cliente, basato sulla relazione fra operatori e consumatori" conclude Fedrizzi. (Com)