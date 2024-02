Commercio: Urso, lavoriamo a una normativa avanzata per i tavolini all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- In merito ai tavolini all'aperto, "abbiamo intenzione di lavorare su una normativa più avanzata in prossimità della scadenza, il 31 dicembre, della proroga dei tavolini e dehor all'aperto. Vogliamo rendere più belli e decorosi, per quanto di nostra competenza, gli ambienti urbani". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al convegno “Roma regeneration forum”, che si sta tenendo all'Auditorium della Tecnica Confindustria, a Roma. "Abbiamo aperto un confronto con l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia per lavorare in tempo a una normativa che sia fortemente incentivante ad aumentare il decoro degli spazi adibiti a ristorazione e ricettività", ha concluso Urso. (Rer)