Spagna: un sacerdote e il suo compagno arrestati a Badajoz in operazione antidroga

- La Guardia civil spagnola ha arrestato nella città di Don Benito (Badajoz) un sacerdote e il suo compagno nell'ambito di un'operazione antidroga. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", si tratta di don Alfonso Raul M., sacerdote della parrocchia di San Sebastián. Nella perquisizione domiciliare gli agenti hanno individuato Viagra e altro materiale stimolante pronto per la vendita, che il sacerdote avrebbe distribuito tra i suoi clienti. Le indagini sono iniziate mesi fa, quando la Guardia civil è venuta a conoscenza della presunta vendita di sostanze da parte del parroco e di un altro uomo. Il parroco era molto conosciuto nel comune di oltre 37 mila abitanti e godeva di grande popolarità tra la gente del posto per la sua vicinanza ai cittadini e per il suo modo di esercitare il sacerdozio. Gli arresti sono stati eseguiti lunedì nella casa che il sacerdote condivide con un uomo, il suo compagno, cosa che era nota in paese, secondo quanto ha riferito "El Pais". Gli arrestati sono stati accusati di reato di traffico di sostanze nocive per la salute al di fuori del circuito legale. (Spm)