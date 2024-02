Regeni: Tajani, accertare verità ma no ripercussioni con Egitto su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo Regeni "sta andando avanti, siamo lieti che vada avanti, si deve accertare la verità, colpire i colpevoli. Ma questo non ha nulla a che vedere con quello che accade in Israele, nella Striscia di Gaza, in Medio Oriente". Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa alla Camera in vista del Congresso nazionale di FI, in programma il 23 e il 24 febbraio prossimi. "L'Egitto è un interlocutore importante, serve avere un lavoro positivo con questo Paese perché tutti i palestinesi che escono dalla Striscia di Gaza, se vogliamo salvare vite umane, dobbiamo farlo insieme agli egiziani, così come è stato fatto per i cento bambini che abbiamo portato - ha aggiunto Tajani -. Quindi, non se ne parla assolutamente di avere ripercussioni da questo punto di vista, perché sarebbe un danno per tutto il popolo palestinese". (Rin)