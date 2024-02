© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autostrade per l'Italia comunica in una nota che sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, che era prevista dalle 22 di questa sera, martedì 20, alle 5 di mercoledì 21 febbraio; di conseguenza, sarà regolarmente aperta l'entrata di Casalpusterlengo e anche l'area di servizio "Somaglia ovest". (Com)