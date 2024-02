Francia: ex ambasciatore in Algeria rifiuta proposta del Rassemblement National

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ambasciatore di Francia in Algeria, Xavier Driencourt, si è rifiutato di partecipare alla campagna elettorale del Rassemblement National per le prossime elezioni europee. Lo riferisce il quotidiano "Le Figaro". "Lo abbiamo incontrato per sapere se fosse tentato dall'avventura", ha spiegato al quotidiano una fonte del partito di Marine Le Pen, spiegando che il diplomatico non ha dato "seguito" alla richiesta. "Gli ho risposto che per entrare in politica attiva bisogna avere delle qualità che non ho", ha detto Driencourt a "Le Figaro". (Frp)