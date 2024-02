Navalnyj: Lupi (Nm), Salvini? Su indipendenza giudici russi avrei qualche dubbio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con Agenzia Nova venti anni di racconto puntuale, preciso, dettagliato degli avvenimenti nazionali ed internazionali" Maurizio Lupi

Vicepresidente del Gruppo Misto alla Camera dei Deputati, Presidente di Noi con l'Italia

22 luglio 2021

- "Sull'indipendenza della magistratura russa – e di tutte quelle che operano in regimi autoritar i- è lecito nutrire più di qualche dubbio e credo che ne sia conscio anche Matteo Salvini", afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. "Non è il momento dei distinguo, la politica, tutta, ha dato ieri un bel segnale di unità alla fiaccolata in Campidoglio: sui valori di democrazia e libertà non ci possono essere tentennamenti. La democrazia non è un regalo piovuto dal cielo, ma una conquista storica costata molte vite, e va difesa tenacemente. E ricordiamoci - conclude - che oggi questa difesa passa anche per il sostegno all'Ucraina". (Rin)