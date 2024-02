Navalnyj: Lupi (Nm), Salvini? Su indipendenza giudici russi avrei qualche dubbio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Sull'indipendenza della magistratura russa – e di tutte quelle che operano in regimi autoritar i- è lecito nutrire più di qualche dubbio e credo che ne sia conscio anche Matteo Salvini", afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi. "Non è il momento dei distinguo, la politica, tutta, ha dato ieri un bel segnale di unità alla fiaccolata in Campidoglio: sui valori di democrazia e libertà non ci possono essere tentennamenti. La democrazia non è un regalo piovuto dal cielo, ma una conquista storica costata molte vite, e va difesa tenacemente. E ricordiamoci - conclude - che oggi questa difesa passa anche per il sostegno all'Ucraina". (Rin)