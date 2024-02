Latina: in fiamme un chiosco in spiaggia a Gaeta, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si indaga sul litorale di Gaeta per l’incendio che ieri sera ha distrutto una struttura di 200 metri quadrati, in ferro e legno, per la posa in opera giornaliera di ombrelloni da spiaggia. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri della tenenza di Gaeta. Domate le fiamme si è passatati alla conta dei danni che sono ingenti, ma anche alla ricerca di elementi che possano avvalorare l’ipotesi del dolo che, al momento, resta quella più credibile. Il fumo intenso e le fiamme, hanno danneggiato completamente la struttura con l’annesso locale adibito a chiosco bar e parzialmente anche la struttura attigua. (Rer)