Russia: Commissione Ue, facile prevedere esito elezioni, voto in territori occupati non è riconoscibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è difficile prevedere come si svolgeranno le elezioni in Russia. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri, Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Non è molto difficile prevedere come si svolgeranno queste elezioni se si considerano, innanzitutto, i precedenti di Putin nell'organizzazione delle elezioni per la sua vittoria e, in secondo luogo, il livello di oppressione", ha detto. "L'oppressione generale in Russia va avanti ed è stata brutalmente e drasticamente sottolineata dalla morte di Aleksej Navalnyj venerdì scorso. Quindi, per parlare di elezioni, credo che dovremo vedere cos'altro succederà", ha aggiunto. “Non segnaliamo o non annunciamo in anticipo se riconosceremo o meno qualcosa. Si tratta di elezioni programmate in Russia. Vediamo se ci saranno sorprese e se saranno elezioni libere, democratiche e trasparenti. Poi ci pronunceremo", ha proseguito Stano. "Posso solo ricordare che qualsiasi tentativo di organizzare queste elezioni nei territori occupati che non appartengono alla Russia, ma sono sul territorio sovrano dell'Ucraina, ovviamente, non sarà riconosciuto", ha poi concluso. (Beb)