Fvg: assessore Ambiente, Namirs diventi progetto permanente con cuore a Trieste

- La regione Friuli Venezia Giulia continuerà il dialogo con il governo nazionale, in particolare con i ministri dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, e delle Politiche del Mare, Nello Musumeci, per far diventare il North Adriatic maritime incident response system (Namirs) un progetto permanente e Trieste cuore di questa iniziativa. Lo ha assicurato oggi a Trieste l'assessore alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, intervenendo alla conferenza conclusiva del progetto Italia-Slovenia-Croazia, coordinato dall'Iniziativa centro europea per la difesa del Mar Adriatico. Al centro del meeting la realizzazione di un protocollo di primo intervento per affrontare al meglio incidenti ambientali potenzialmente disastrosi che possono verificarsi nell'Adriatico settentrionale: sversamenti di sostanze tossiche, fuoriuscite di idrocarburi, incendi e altre situazioni emergenziali. (segue) (Frt)