Fvg: assessore Ambiente, Namirs diventi progetto permanente con cuore a Trieste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello coordinato brillantemente dall'Ince-Cei è stato un lavoro particolarmente ambizioso”, ha sottolineato Scoccimarro. “Grazie alla sinergia internazionale sono state analizzate le modalità per fronteggiare problemi che, proprio per la loro rarità, richiedono un'adeguata preparazione e precise procedure operative. Se il mare può trasformarsi nel teatro di un disastro ambientale, lo stesso mare può altresì unirci nelle importanti attività di prevenzione”, ha aggiunto l'assessore, convinto che la cooperazione transfrontaliera sia necessaria per affrontare le sfide che potranno interessare l'Adriatico. "La capacità di garantire risposte immediate a problematiche comuni è un punto di incontro fondamentale tra il Friuli Venezia Giulia e tutti gli altri enti e soggetti coinvolti. Per questo - ha concluso l'esponente della giunta Fedriga - stiamo lavorando in particolare con i ministeri dell'Ambiente e della Protezione civile e le Politiche del mare al fine di allargare l'adesione a questo progetto ad altre realtà interessate direttamente alla sicurezza del nostro mare, coinvolgendo anche altre Regioni italiane della sponda adriatica”. (Frt)