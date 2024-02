Regeni: Cuperlo (Pd), giornata importante, giustizia prosegue cammino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una giornata importante. Ancora una volta stamane sono andato a piazzale Clodio all'ingresso del tribunale di Roma dove oggi inizia il processo a carico di quattro agenti e ufficiali della sicurezza nazionale egiziana accusati del sequestro e dell'uccisione di Giulio Regeni", scrive sui social il deputato democratico, Gianni Cuperlo. "Assieme a Paola, Claudio e Irene, a Alessandra Ballerini e alla loro battaglia instancabile per ottenere verità e giustizia c'erano, come sempre da mesi e anni, Beppe Giulietti, Marino Sinibaldi, Pif, Sigfrido Ranucci, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli e tante e tanti giornalisti e operatori dell'informazione e della cultura che in questi lunghi otto anni sono stati la straordinaria 'scorta mediatica' costruita perché su una tragedia e sui depistaggi vergognosi del regime egiziano non calasse il silenzio. Adesso - conclude - parlerà quell'aula processuale, il sentiero sarà ancora lungo, ma su quel sentiero c'è un mondo che in nome della giustizia proseguirà il cammino. Un abbraccio".(Rin)