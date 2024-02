Navalnyj: Bonelli (Avs), Salvini chiarisca accordo Lega-Putin, nostra interrogazione a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la morte del dissidente Navalnyj, Salvini dice che dovranno essere i giudici e i medici a fare chiarezza. Per il leader della Lega, non è sufficiente che un dissidente sia stato messo in carcere duro solo perché oppositore di Putin e lì lasciato morire. Di quale chiarezza ha ancora bisogno? Siamo, piuttosto, noi a chiedere che Salvini faccia chiarezza sull'accordo firmato il 6 marzo 2017 tra la Lega e Russia Unita, il partito di Putin", afferma in una nota il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, Angelo Bonelli. "Quell'accordo aveva una durata di cinque anni ed è stato rinnovato automaticamente il 6 marzo 2022, pochi giorni dopo l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin. In un anno e mezzo di governo, la premier Giorgia Meloni non ha ancora chiesto al suo vicepremier di farla finita con quel contratto-accordo politico? Su questo presenteremo un'interrogazione direttamente alla premier Meloni", conclude.(Com)