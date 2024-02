Navalnyj: Faraone, di quale giustizia parla Salvini?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma a quale giustizia fa riferimento esattamente Salvini in Russia?". Lo ha detto Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ai microfoni del Gr Rai, a proposito delle parole del leader della Lega Matteo Salvini sulla fiaccolata organizzata ieri a Roma per commemorare Aleksej Navalnyj. "Parliamo di regime in cui un oppositore è stato schiaffato in un carcere artico solo perché voleva libere elezioni ed esprimere le sue opinioni", ha concluso. (Rin)