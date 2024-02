Bielorussia: il giornalista Igor Lednik è morto in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista bielorusso Igor Lednik, condannato a tre anni di reclusione per aver diffuso informazioni false sul leader del Paese, Aleksandr Lukashenko, è morto. Lo ha annunciato su Telegram il partito Assemblea socialdemocratica bielorussa (Bsdh). Lednik è morto nell'ospedale distrettuale di Minsk e la causa ufficiale del decesso è un arresto cardiaco. Secondo il suo avvocato, la salute del giornalista è peggiorata in modo significativo durante la detenzione. Lednik aveva subito un intervento chirurgico al tratto gastrointestinale. Inoltre, era già indebolito a causa di problemi cardiaci. A luglio 2022, il tribunale del distretto di Borisov ha riconosciuto il profilo Facebook di Igor Lednik come "materiale estremista". (Rum)