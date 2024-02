Montenegro: ministero Interno, oltre 150 mila connazionali vivono all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 785.807 persone sono in possesso della cittadinanza del Montenegro. Lo riporta l'organizzazione non governativa Centro per l'educazione civica, la quale rilancia dei dati ricevuti dal ministero dell'Interno del Paese. Secondo la stessa organizzazione, quindi, in base ai risultati preliminari del censimento effettuato nel dicembre 2023 che indicavano che in Montenegro vivono 633.158 cittadini, almeno 152.649 cittadini montenegrini vivono all'estero.(Seb)