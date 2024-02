Navalnyj: Commissione Ue su dichiarazioni Salvini, la responsabilità di Putin è chiara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri dei governi europei dovrebbero leggere quello che i loro governi stanno approvando e adottando. Lo ha dichiarato il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri e per il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Posso solo dire che la posizione dell'Ue sulle questioni di politica estera, compresa la questione sulla morte o l'assassinio di Navalnyj da parte del regime di Putin, è stata oggetto di una dichiarazione dell'Ue a 27, concordata anche con l'Italia", ha dichiarato rispondendo a una domanda sulle recenti dichiarazioni del vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha commentato le parole della vedova del dissidente russo sul suo possibile avvelenamento dichiarando che la verità e la chiarezza saranno fatte dalle indagini in corso in Russia. (segue) (Beb)