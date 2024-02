Navalnyj: Commissione Ue su dichiarazioni Salvini, la responsabilità di Putin è chiara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La dichiarazione dice che l'Unione europea è indignata per la morte del politico dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj, per la quale la responsabilità ultima è del presidente Putin e delle autorità russe", ha aggiunto Stano leggendo la dichiarazione rilasciata nel pomeriggio di ieri. "Non serve un'indagine penale per capire cosa abbia esattamente causato la morte di Aleksej Navalnyj. Ricordiamo che ci sono state continue intimidazioni contro il signor Navalnyj, mettendolo in prigione, poi in isolamento e trasferendolo oltre il circolo polare artico, senza dimenticare come tutto è iniziato. Qualche anno fa è stato avvelenato con un'arma chimica di tipo militare, il Novichok, su cui fino ad oggi le autorità russe non hanno svolto indagini adeguate", ha proseguito il portavoce europeo. "Quindi c'era già stato un attentato alla sua vita con un agente nervino, che è a disposizione di attori statali. Se si considerano i precedenti, è chiaro chi sia il responsabile di questa morte e i 27 Stati membri dell'Ue sono stati molto chiari al riguardo. Quindi, forse, la raccomandazione ai membri dei governi sarebbe quella di leggere ciò che i governi stanno effettivamente approvando e adottando", ha concluso. (Beb)