Difesa: Folgiero (Fincantieri), mercato subacqueo vale 400 miliardi euro (2)

- Fincantieri ha "una lunga esperienza nella costruzione di sottomarini, ne abbiamo costruiti oltre 180. Quindi, se oggi si va sott'acqua, la prima cosa che si incontra è un sottomarino militare", ha spiegato Folgiero. "Esistono poi le tecnologie sviluppate nel settore oil and gas per la gestione delle operazioni in mare aperto. Proprio la combinazione di queste due tipologie di competenze rappresenta il cuore della nostra expertise nel settore subacqueo". Inoltre, "il business dei sottomarini va da quelli più piccoli fino a quelli di nove metri di lunghezza e senza pilota. La nostra missione è proteggere le infrastrutture, prima esigenza delle telecomunicazioni subacquee", ha concluso. (Rin)