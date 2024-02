Agricoltura: trattori da più regioni a Roma "produciamo cibo, non inquinamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Produciamo cibo, non produciamo inquinamento: è quanto si legge su uno dei cartelli esposti in piazza della Repubblica dove si sono radunate alcune centinaia di agricoltori e allevatori provenienti da più regioni italiane. A Roma hanno sfilato con due trattori e numerose bandiere tricolori. "Veniamo da tutta Italia perché la battaglia è unica: siamo produttori italiani e siamo qui a difendere i prodotti italiani", ha detto un manifestante dal palchetto con le casse montato tra due mezzi. "L'agricoltura sta morendo" e "La Grande distribuzione ci sta schiacciando e la politica la sta assecondando", si legge su altri cartelli. In piazza ci sono delegazioni dalla Campania, dalla Calabria, dalla Puglia, dall'Emilia Romagna, da altre regioni e ovviamente da alcuni presidi del Lazio: tra gli altri un gruppo sventola la bandiera del presidio di Torrimpietra alle porte della Capitale. Numerose le sigle associative in piazza, tante quante sono le istanze al governo: dalla tutela dei prodotti italiani in Europa alla problematica della fauna selvatica, in particolare i cinghiali, che devastano le colture e gli allevamenti. Diversi gli slogan accompagnati da applausi che richiamano "l'orgoglio dell'Italia". Per lo svolgimento della protesta è stata chiusa via Nazionale in direzione centro, da piazza della Repubblica al Palazzo delle Esposizioni. (Rer)