India: assemblea Maharashtra approva quote riservate a marathi nei posti di lavoro e nell’istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Assemblea legislativa dello Stato indiano del Maharastra ha approvato un disegno di legge che riserva ai membri della comunità marathi il dieci per cento dei posti di lavoro pubblici e nelle istituzioni educative. Il disegno di legge, denominato Maharashtra State Socially and Educationally Backward Bill, è di iniziativa del governo statale guidato da Eknath Shinde, leader del partito marathi Shiv Sena. Il testo dovrà passare anche al Consiglio legislativo, la camera alta del parlamento statale, da cui si attende l’approvazione, per poi essere promulgato dal governatore. L’iniziativa legislativa è stata avviata in seguito alla pubblicazione di un’indagine della Commissione statale sulle classi arretrate, dalla quale è emerso che il 21,2 per cento delle famiglie marathi vive al di sotto della soglia della povertà, una percentuale superiore alla media statale, del 17,4 per cento, e che ha evidenziato altre vulnerabilità che giustificano la riserva di quote. Anche l’opposizione ha votato a favore. Ci sono state proteste, tuttavia, da parte di esponenti di altre categorie svantaggiate beneficiarie di quote. (segue) (Inn)