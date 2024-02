India: assemblea Maharashtra approva quote riservate a marathi nei posti di lavoro e nell’istruzione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mumbai è anche la capitale finanziaria del Paese, nonché il più grande centro di produzione televisiva e cinematografica, noto come Bollywood. Il settore dei servizi è quello dominante, rappresentando più del 60 per cento dell’economia. L’agricoltura, invece, contribuisce solo al 13 per cento circa del reddito. Per quanto riguarda il turismo, oltre a Mumbai e Pune, importante centro educativo, un forte polo di attrazione è quello di Aurangabad, per la presenza delle grotte di Ajanta, con sculture di Buddha, e di Ellora, in cui è scavato il tempio Kailasa: si tratta di beni iscritti nella lista del Patrimonio dell’umanità dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura. (Inn)