- Il mare “mai come oggi diventa una risorsa preziosa per sostenere adeguatamente la nostra economia”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, parlando a margine degli “Stati generali della portualità turistica”, organizzati oggi nella sede di Unioncamere, a Roma. (Rin)