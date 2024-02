Mare: Musumeci, al centro agenda politica governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "attribuisce grande importanza nell’agenda politica al mare, non solo come elemento essenziale dell’ambiente e della natura ma anche come risorsa, basti pensare a quanta economia passa per il mare”. A dirlo è stato il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, aprendo gli “Stati generali della portualità turistica”, organizzati oggi nella sede di Unioncamere, a Roma. Il mare - ha aggiunto - è “finalmente tornato centrale” anche nelle strategie internazionali. (Rin)