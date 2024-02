Ucraina: Nelli Feroci (Iai), resistenza di Kiev ha rimesso in gioco piani di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aggressione armata in Ucraina da parte della Russia doveva risolversi rapidamente nei piani di Mosca, ma si è trasformata in una guerra di lunga durata grazie alla resistenza di Kiev. Lo ha dichiarato l’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell’Istituto affari internazionali (Iai) che oggi ha organizzato, presso la Sala della Regina della Camera dei deputati, il convegno “Le implicazioni strategiche della guerra in Ucraina per l'Italia”. “È un conflitto entrato in una situazione di stallo, ma caratterizzato da continui attacchi da entrambi le parti con droni e artiglieria, e anche purtroppo da sanguinosi scontri sul terreno”, ha detto Nelli Feroci. Al momento “non è all’orizzonte una soluzione diplomatica”, ha osservato l’ambasciatore, ma “Putin e la Federazione Russa hanno dovuto ridimensionare le aspettative”. (Res)