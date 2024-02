India: Rahul Gandhi, breve fermo per un altro caso di diffamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rahul Gandhi, figura di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, è stato fermato brevemente oggi a Sultanpur, nello Stato dell’Uttar Pradesh, per un caso di diffamazione che lo vede coinvolto. La sua custodia è durata meno di un’ora prima del rilascio su cauzione. Il caso ha origine da una dichiarazione di Gandhi del 5 maggio 2018 su Amit Shah, allora presidente del Partito del popolo indiano (Bjp) e attualmente ministro dell’Interno. In una conferenza stampa a Bangalore, durante la campagna elettorale per le elezioni del Karnataka, il politico del Congresso si riferì a Shah come a “un presidente di partito accusato di omicidio”, un’allusione al coinvolgimento del leader del Bjp in un’inchiesta su un presunto omicidio extragiudiziale avvenuto mentre era ministro dell’Interno dello Stato del Gujarat. Si tratta del caso di Sohrabuddin Sheikh, morto nel 2005 (insieme alla moglie) mentre si trovava in custodia di polizia. Arrestato nel 2010, Shah fu assolto nel 2014, insieme a tutti gli altri imputati. La denuncia contro Gandhi è stata sporta da Vijay Mishra, vicepresidente del Bjp all’epoca della dichiarazione. (segue) (Inn)