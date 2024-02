India: Rahul Gandhi, breve fermo per un altro caso di diffamazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gandhi si trova attualmente nell’Uttar Pradesh alla guida della “Marcia dell’India giusta e unita” (Bharat Jodo Nyay Yatra). Il politico è partito il 14 gennaio dal Manipur, per poi attraversare il Nagaland, l’Assam, l’Arunachal Pradesh, il Meghalaya, il Bengala Occidentale, il Bihar, il Jharkhand, l’Orissa, il Chhattisgarh. Le prossime tappe saranno in Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat e Maharashtra. Complessivamente sono previsti oltre 6.700 chilometri in 66 giorni, in un percorso da est a ovest, attraverso 15 Stati. L’iniziativa è incentrata sui temi della giustizia economica, della giustizia sociale e della giustizia politica. La marcia, la cui conclusione è prevista per il 20 marzo a Mumbai, è stata organizzata in vista delle elezioni nazionali, in programma nella primavera del 2024, per incontrare i cittadini e coinvolgere soprattutto giovani, donne ed emarginati. (segue) (Inn)