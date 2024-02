India: Rahul Gandhi, breve fermo per un altro caso di diffamazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il politico è già stato protagonista di un viaggio nel Paese tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. La precedente “Marcia dell’India unita” (Bharat Jodo Yatra), partita il 7 settembre 2022 dal Tamil Nadu e giunta il 30 gennaio 2023 nel Jammu e Kashmir, ha attraversato invece il Paese da sud a nord, percorrendo 3.570 chilometri percorsi in 136 giorni attraverso 14 Stati, per raccogliere idee e consensi nel Paese, attraverso un confronto con le comunità locali su problemi come la disoccupazione, l’inflazione e l’integrazione sociale. Il 26 ottobre 2023 si è insediato il nuovo presidente del Congresso, Mallikarjun Kharge, subentrato a Sonia Gandhi. Rahul, comunque, è rimasto una figura di spicco del partito e la più attiva sul territorio, anche in considerazione dell’età del presidente Kharge, 81 anni. Nato nel 1970, in politica e in parlamento nel 2004, Rahul Gandhi è stato presidente del Congresso dal 2017 al 2019, ed è ora un deputato della Camera del popolo, la camera bassa, eletto nel Kerala. (Inn)