Ue: Avanza (Az) su von der Leyen, bene sguardo al centro, ma dimentica antieuropeismo Lega

- "Bene che Ursula von der Leyen riconosca l'esigenza di rafforzare il centro e di difendere il concetto stesso di Europa dai suoi numerosi nemici, interni e esterni. Stupisce che tra quelli che cita, come la Le Pen o i tedeschi dell'Afd, dimentichi la Lega, loro ferrea alleata, che non chiarisce le ambiguità e i legami con la Russia di Putin e che non ha mai nascosto il proprio livore antieuropeo, guardando all'Europa solo come il bersaglio di rivendicazioni qualunquiste e nazionaliste". Lo dichiara Caterina Avanza, responsabile Agricoltura di Azione. "È contro questa 'non idea' di Europa che Azione si batte, a Roma come a Bruxelles, per costruire una vera casa comune di tutti i popoli del continente, consapevole che la sfida delle prossime Europee si giocherà proprio tra chi nutre questa speranza e chi alza muri e pone distanze", conclude.(Rin)