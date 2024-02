Russia-Emirati: Cremlino, continueremo a sviluppare rapporti in tutti i settori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continuerà a sviluppare il dialogo con gli Emirati Arabi Uniti in tutte le aree, dal commercio alla cooperazione economica. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "In generale, abbiamo un dialogo molto intenso con Abu Dhabi e lo svilupperemo. Stiamo sviluppando le nostre relazioni in tutti i settori, compresi il commercio e la cooperazione economica", ha osservato Peskov. (Rum)