Migranti: Sbrollini (Iv), con destra minori non accompagnati restano invisibili

- "C'è un problema di minori che entrano in Italia non accompagnati. Queste persone, con il governo della destra, quando arrivano rimangono invisibili, non vengono integrati, si fa finta di non vederli, non c'è una rete di protezione e manca il coinvolgimento del sistema scolastico. Non ci sono politiche di integrazione. Se non li integriamo, questi ragazzi saranno degli emarginati". Lo ha detto la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini a "Igorà" su Radio1. "Naturalmente servono più forze dell'ordine, agli agenti dovremo dire grazie ogni giorno. 'Ordine e legalità' è uno slogan di Tony Blair, non certo un esponente della destra. La sicurezza è un valore per tutti, non vorrei che diventasse una parola ideologica", ha aggiunto Sbrollini. (Rin)