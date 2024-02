Ucraina: Nelli Feroci, Russia vuole riportare Kiev nella sua sfera, fondamentale il nostro sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia “non ha rinunciato all’obiettivo di riportare l’Ucraina nella sua sfera di influenza” e dunque resta fondamentale il sostegno a Kiev. Lo ha dichiarato l’ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell’Istituto affari internazionali (Iai) che oggi ha organizzato, presso la Sala della Regina della Camera dei deputati, il convegno “Le implicazioni strategiche della guerra in Ucraina per l'Italia”. “Va detto che, al fondo, la Russia non ha rinunciato all’obiettivo di riportare l’Ucraina nella sua sfera di influenza. L’Ucraina ha dimostrato una grande resilienza”, grazie alla sua leadership, alle sue Forze armate ma anche al sostegno dei Paesi amici, ha osservato l’ambasciatore. Il sostegno di questi Paesi, ha concluso Nelli Feroci, deve proseguire poiché è stato finora di importanza cruciale. (Res)