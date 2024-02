Usa: Blinken in America latina, oggi a Brasilia per incontro con Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è arrivato oggi in Brasile dove incontrerà il presidente Luiz Inacio Lula da Silvia per discutere di questioni bilaterali e globali. Tra i temi di discussione, il Medio Oriente e la situazione a Gaza, ma anche la crisi in Venezuela, dopo l’arresto dell'oppositrice politica Rocio San Miguel e la sospensione delle attività dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr) nel Paese. Nell’incontro, si legge in una nota del dipartimento di Stato, Blinken "sottolineerà il sostegno degli Usa alla presidenza brasiliana del G20" e confermerà l'appoggio del suo Paese al partenariato Usa-Brasile per i diritti dei lavoratori, alla cooperazione sulla transizione energetica e ai preparativi per il bicentenario delle relazioni diplomatiche. Successivamente il segretario parteciperà alla riunione ministeriale del G20 a Rio de Janeiro. Nell’ultima tappa del suo viaggio in America latina, Blinken sarà a Buenos Aires, dove sarà ricevuto dal presidente argentino Javier Milei, con il quale discuterà "di questioni bilaterali e globali, tra cui la crescita economica sostenibile, l'impegno condiviso per la democrazia e i diritti umani, i minerali critici, il rafforzamento del commercio e degli investimenti a beneficio di entrambi i Paesi”. (Brs)