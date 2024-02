Roma: Giorgetti, governo al fianco della Capitale, Giubileo occasione di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma è una questione nazionale. "Il governo è al fianco di Roma così come lo è per la preparazione dell'anno giubilare, anche grazie al Pnrr". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al convegno "Roma regeneration forum", che si sta tenendo all'Auditorium della Tecnica Confindustria, a Roma. "Il Piano mette a disposizione oltre un miliardo di euro di investimenti, di cui 526 milioni per la mobilità, 238 per il patrimonio culturale, 228 per la riqualificazione urbana e l'housing sociale - ha spiegato il ministro -. Il Giubileo è l'occasione per una modernizzazione del settore dei servizi, necessità che connota l'intera economia nazionale. Bisogna lavorare anche per migliorare la filiera turistica. È una questione nazionale così come ogni capitale lo è per il suo Paese: ci sono dimensioni sottovalutate che la connotano: la dimensione industriale, quella internazionale e la dimensione della conoscenza. E bisogna essere consapevoli - ha sottolineato -. L'impegno del ministero dell'Economia e delle Finanze al fianco della città e di chi si impegna per il suo sviluppo", ha concluso.(Rer)