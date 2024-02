Ucraina: Mulè, l'invasione russa ha stravolto "la grammatica istituzionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grammatica istituzionale è stata stravolta dall'invasione della Russia contro l'Ucraina. Lo ha affermato il vicepresidente della Camera dei deputati, Giorgio Mulè, nel corso del convegno “Le implicazioni strategiche della guerra in Ucraina per l'Italia”. Con la morte di Aleksej Navalnyj, “rispetto alla quale siamo tutti inorriditi” mette in evidenza il modus operandi della Russia, ha ricordato Mulè, sottolineando l’importanza, nel contesto attuale, del dibattito sulla figura del commissario europeo alla Difesa. Bisogna “adattare ai tempi dell’aggressione dell’Ucraina quelli di reazione dell’Unione europea”, ha proseguito il vicepresidente della Camera. Mulè ha ribadito “l’assoluta inadeguatezza” dell’attuale assetto istituzionale di governance della difesa europea, definito “lento, farraginoso e sicuramente inadeguato a rispondere” alle situazioni di emergenza. (Res)