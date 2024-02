Agricoltura: Tiso (Confeuro), ripensare Pac Ue in maniera condivisa e concreta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Queste poi devono riguardare soltanto il Psr. Nei pagamenti diretti tutte queste complicazioni non servono a nessuno. Se un agricoltore vuole adottare un sistema di produzione biologica o agroecologica lo farà spontaneamente perché il mercato gli riconosce un valore aggiunto. Insomma, le soluzioni esistono ma devono essere vagliate e prese in maniera sinergica e democratica: riteniamo infatti fuorviante e poco costruttivo che ogni singolo stato vada a Bruxelles a chiedere una deroga per questo o quell'altro cavillo esistente. La Pac va ripensata e va riscritta subito in maniera strutturata e condivisa. Questo bisogna fare in Europa, e in fretta, a tutela degli agricoltori e di tutto mondo produttivo", conclude Andrea Tiso, presidente nazionale Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo. (Com)